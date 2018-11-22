ÖSYM, KPSS tercih kılavuzunu ne zaman yayımlanacak? KPSS tercihleri başladı mı?

Memur olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de ortaöğretim sınavına giren adaylar tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM, KPSS ortaöğretim yani lise tercih kılavuzunu henüz yayımlamış değil. Peki KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

Kamu personeli olarak çalışmanın ilk şartı olan KPSS gerçekleşti. Ortaöğretim sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasının ardından KPSS puanlarını öğrendi ve sıra tercihlere geldi. ÖSYM KPSS lise tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığından, KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı da henüz belli değil.

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILIYOR?

KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklanmasıyla memur olma hayali kuran vatandaşlar, KPSS ortaöğretim tercihlerini beklemeye başladı.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım’dan itibaren 23 Kasım’a kadar yapılmıştı.