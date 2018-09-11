ÖSYM sonuç sayfası: TUS ve STS için sonuç günü geldi! İşte TUS ve STS sonuç detayları…

ÖSYM'de bugün iki sonuç birden açıklanacak. Tıpçıları yakından ilgilendiren Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Seviye Tespit Sınavı'nın (STS) sonuçları açıklanacak. Haberimizdeki linkler üzerinden sınav sonuçları kontrol edilebilir olacak. İşte TUS sonuçları ve STS sonuçları için detaylar...

ÖSYM’nin hazırlayıp uyguladığı testleri cevaplayan uzman adayları, girdikleri sınavın sonuçlarını araştırmaya başladı. Bugün açıklanacak olan TUS sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden sorgulanabilir olacak. STS sonuçları da bugün ÖSYM’nin sonuç sorgulama ekranında olacak.

ÖSYM SONUÇ SİSTEMİ – STS VE TUS SONUÇLARI

STS VE TUS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınavların sonuçları, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayınlanacak, adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçları YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına da elektronik ortamda verilecektir. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AIS) kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.