ÖSYM tarih verdi! 2018 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce aday kamu personeli olmak için KPSS'ye katıldı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS'de sınava giren adayları sonuç heyecanı sardı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Memur olmanın ilk şartı olan KPSS’de lisans oturumu gerçekleşti. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınası ile Eğitim Bilimleri sınavına katılan adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. ÖSYM, 2018 KPSS sonuçlarının 31 Ağustos’ta açıklanacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

DİKKAT KPSS’NİZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS maratonun ardından sınav soru ve cevapları adayların erişimine sunuldu. KPSS lisans sınav sonuçlarının 31 Ağustos tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.