ÖSYM’den YKS adaylarını ilgilendiren önemli duyuru!

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumlarına Giriş sınavına girecek adayları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğrencilern 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında 2018-YKS Eğitim Bilgilerinin ve Diploma Notunun Onaylanması işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. İşte 2018 YKS hakkında merak edilenler...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS'ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.