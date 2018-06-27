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Özel liselerin kayıt tarihleri belli oldu

Özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Buna göre, sınavla öğrenci alan özel liseler 27 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde kayıt alacak.

android-time 14:25 27 Haziran 2018
Haberler Eğitim
Özel liselerin kayıt tarihleri belli oldu
Özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Buna göre, sınavla öğrenci alan özel liseler 27 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde kayıt alacak.

Türkiye Özel Okullar Derneği, sınavla öğrenci alan liselerin kayıt takvimini açıkladı. Özel liselerin kayıt tarihleri bugün başlarken, 11 Temmuz 2018'de sona erecek.

Taban puan ilanı ile okulun ön kayıt dönemi başlayacak. Yedek liste kesin kayıtlarda kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerine tamamlanana kadar saat gözetmeksizin devam edilecek.

Okullar serbest kayıt döneminde, ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtecek. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitelerinde anlık olarak ilan edilecek.

Açıklanan takvim şöyle:

TABAN PUAN İLANI

27 HAZİRAN 2018

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ BİTİŞ

1 TEMMUZ 2018 PAZAR

ÖN KAYIT BİTİŞ SAATİ 17.00

ÖN KAYIT LİSTE İLAN SAATİ 20.00 ‘den itibaren okulların internet sitesinde

1. ASİL KESİN KAYIT DÖNEMİ

02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ

SAAT 09.00- 17.00 ARASI

1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ

03 TEMMUZ 2018 SALI

SAAT 09.00- 17.00 ARASI

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ

04 TEMMUZ ÇARŞAMBA

SAAT 09.00- 17.00 ARASI

2. KESİN KAYIT DÖNEMİ

05 TEMMUZ PERŞEMBE

09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT

15.00 İTİBARİYLE YEDEK LİSTE KESİN KAYIT OKULDA OLUP, PUANI TUTANLARDAN AÇIK KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

06 TEMMUZ CUMA

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

09 TEMMUZ PAZARTESİ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

10 TEMMUZ SALI

SERBEST KAYIT DÖNEMİ

11 TEMMUZ ÇARŞAMBA

 

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