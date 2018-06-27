Özel liselerin kayıt tarihleri belli oldu

Özel liselerin kayıt takvimi açıklandı. Buna göre, sınavla öğrenci alan özel liseler 27 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde kayıt alacak.

Türkiye Özel Okullar Derneği, sınavla öğrenci alan liselerin kayıt takvimini açıkladı. Özel liselerin kayıt tarihleri bugün başlarken, 11 Temmuz 2018'de sona erecek.

Taban puan ilanı ile okulun ön kayıt dönemi başlayacak. Yedek liste kesin kayıtlarda kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerine tamamlanana kadar saat gözetmeksizin devam edilecek.

Okullar serbest kayıt döneminde, ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtecek. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitelerinde anlık olarak ilan edilecek.

Açıklanan takvim şöyle: