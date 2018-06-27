Özel liselerin kayıt tarihleri belli oldu

Türkiye Özel Okullar Derneği, sınavla öğrenci alan liselerin kayıt takvimini açıkladı. Özel liselerin kayıt tarihleri bugün başlarken, 11 Temmuz 2018'de sona erecek.
Taban puan ilanı ile okulun ön kayıt dönemi başlayacak. Yedek liste kesin kayıtlarda kapılar kapandıktan sonra okulda işleme devam edenlerin kayıt işlemlerine tamamlanana kadar saat gözetmeksizin devam edilecek.
Okullar serbest kayıt döneminde, ön kayıt ve kesin kayıt saatlerini internet sitelerinde belirtecek. Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjanlar okulların internet sitelerinde anlık olarak ilan edilecek.
Açıklanan takvim şöyle:
TABAN PUAN İLANI
|27 HAZİRAN 2018
1. ÖN KAYIT DÖNEMİ BİTİŞ
1 TEMMUZ 2018 PAZAR
ÖN KAYIT BİTİŞ SAATİ 17.00
ÖN KAYIT LİSTE İLAN SAATİ 20.00 ‘den itibaren okulların internet sitesinde
1. ASİL KESİN KAYIT DÖNEMİ
02 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ
SAAT 09.00- 17.00 ARASI
1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ
03 TEMMUZ 2018 SALI
SAAT 09.00- 17.00 ARASI
2. ÖN KAYIT DÖNEMİ
04 TEMMUZ ÇARŞAMBA
SAAT 09.00- 17.00 ARASI
2. KESİN KAYIT DÖNEMİ
05 TEMMUZ PERŞEMBE
09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT
15.00 İTİBARİYLE YEDEK LİSTE KESİN KAYIT OKULDA OLUP, PUANI TUTANLARDAN AÇIK KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
06 TEMMUZ CUMA
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
09 TEMMUZ PAZARTESİ
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
10 TEMMUZ SALI
SERBEST KAYIT DÖNEMİ
11 TEMMUZ ÇARŞAMBA