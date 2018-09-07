Özel okul teşvik sonuçları açıklanıyor! E-Okul MEBBİS teşvik sonucu sorgulama

Heyecanla beklenen özel okul teşvik sonuçları bugün açıklanıyor. Devlet desteği alarak özel okulda okuyacak öğrencilerden tercih yapmaya hak kazananlar MEB sitesi, veya öğrencilerin başvuru yaptığı e-Okul ve MEBBİS sitemleri üzerinden açıklanacak. MEBBİS e-Okul teşvik sonucu sorgulama...

Beklenen 2018 teşvik sonuçları MEB internet sitesi veya MEBBİS ve e-Okul sistemleri üzerinden açıklanıyor. Hayallerindeki okullara gitmek isteyen öğrenciler ve onların geleceğe umutla bakmasını isteyen veliler okul seçimlerinde dikkatli davranıyor. Veliler çocuklarının daha iyi eğitim alabileceklerini düşündükleri okullara kayıt ettirmek için çaba gösteriyor. İşte teşvik sonuçlarıa göre verilecek destek tutarları ve e-Okul MEBBİS giriş ekranı…

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİ

TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SONRAKİ ADIM TERCİHLER

Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 7-14 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 17 Eylül'de ilan edilecek. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlaması gerekiyor. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 24 Eylül'de ek yerleştirme işlemi yapılacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 24-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.