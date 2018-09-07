Özel okul teşvik sonuçları geldi mi? 2018 özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı

Veliler çocuklarını özel okula göndermek için MEB teşviklerine başvurdu ve teşvik sonuçları açıklanmasını bekliyor. Özel okul teşviklerini bekleyen öğrencilere ve velilere Milli Eğitim Bakanlığı’ndan haber bekliyor. İşte teşvik sonuçlarına göre verilecek destek tutarları ve e-Okul MEBBİS giriş ekranı…

2018 özel okul teşvik sonuçları meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Hayallerindeki okullara gitmek isteyen öğrenciler ve onların geleceğe umutla bakmasını isteyen veliler okul seçimlerinde dikkatli davranıyor. Veliler çocuklarının daha iyi eğitim alabileceklerini düşündükleri okullara kayıt ettirmek için çaba gösteriyor. Bu yüzden de MEB özel okul teşvik başvurularında bulunuyorlar. MEB özel okul teşvik sonuçları sorgulama sayfası haberimizde…

İllere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütlerle diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek. MEB resmi sitesinde yer alan bilgilere göre “2018-2019 Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamında tercih hakkı kazanıp kazanmadığınızı 07.09.2018 tarihinden itibaren sorgulayabilirsiniz” şeklinde ibare yer alıyor. Veliler çocuklarını özel okula göndermek için MEB teşvik başvurularını tamamlıyor ve sonuçları bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları 6 Eylül tarihine kadar alacak. Özel okul teşvik sonuçlarının ardından öğrenciler okul tercihlerini yapacak.

TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİ