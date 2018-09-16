Özel okul teşvik sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB saat verdi mi?

Özel okul teşvik sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Veliler çocuklarını özel okula göndermek için 2018 MEB teşviklerine başvurdu ve teşvik sonuçları açıklanmasını bekliyor. Peki MEB özel okul teşvik sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

Özel okul teşvik sonuçları açıklanıyor… Hayallerindeki okullara gitmek isteyen öğrenciler ve onların geleceğe umutla bakmasını isteyen veliler okul seçimlerinde dikkatli davranıyor. Veliler çocuklarının daha iyi eğitim alabileceklerini düşündükleri okullara kayıt ettirmek için çaba gösteriyor. MEB’den özel okul teşviki alacaklarını gözü sonuçlarda. Özel okul teşvik sonuçları 17 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair bir bilgi MEB resmi internet sitesinde bulunmuyor.

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre özel okul teşvik sonuçları 17 Eylül’de açıklanacak. Binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği özel okul teşvik sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Edinilen bilgiye göre tercih yapmak isteyen öğrenciler, MEB'in yayımladığı kontenjan bilgilerinden yararlanabilecek.



2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

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