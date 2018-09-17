Özel okul teşvik sonuçları sorgulama ekranı: MEB Özel okul teşvik sonuçlarını bugün saat kaçta açıklayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı özel okul teşvik sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu. Çocuğunu özel okullara göndermek isteyenler teşvik başvurularını MEBBİS üzerinden geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı, şimdi gözler sonuçlarda. MEB'in takvimine göre 17 Eylül'de duyurulacak olan teşvik sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor...

Özel okul teşvik sonuçları MEB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Özel okulda eğitim gören öğrenciler için MEB tarafından verilen teşvik ücreti için bugün sonuç günü. 17 Eylül Pazartesi günü yani okulların açıldığı gün teşvik sonuçları da duyurulacak. MEB teşvik sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

MEB TEŞVİK SONUÇLARI BUGÜN (17 EYLÜL 2018) AÇIKLANIYOR

Hayallerindeki okullara gitmek isteyen öğrenciler ve onların geleceğe umutla bakmasını isteyen veliler okul seçimlerinde dikkatli davranıyor. Veliler çocuklarının daha iyi eğitim alabileceklerini düşündükleri okullara kayıt ettirmek için çaba gösteriyor. Bu yüzden de MEB özel okul teşvik başvurularında bulunuyorlar. Teşvik sonuçları bekleyen veliler ve öğrenciler sonuçlar 17 Eylül'de MEB sitesinden yayımlanacak. MEB’in sonuçları gün içinde açıklaması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİ

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİNDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.



BAŞARI SEVİYELERİ ÖNEMLİ

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

2018 ÖZEL OKUL TEŞVİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290’ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610’ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960’ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

İLK OLARAK 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA VERİLMİŞTİ

5580 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim öğretim desteği ödemesi devam ediyor. MEB'in sitesinde yer alan bilgilere göre, İlk kez 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören 166 bin 563 öğrenciye, 2015-2016´da da 337 bin 375 öğrenciye olmak üzere toplam 1 milyar 695 milyon lira destek verildi.