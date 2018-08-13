Özel okul teşvikleri kaç lira olacak? Özel okul teşviklerine nasıl başvurulacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa süre kala okul kayıtlarına dair işlemler yaptıranlar merakla detayları araştırıyor. Özel okul teşvikleri bu noktada büyük önem taşıyor, özel okul teşvik ücretleri ne kadar olacak ve özel okul teşviklerine nasıl başvurulacak soruları merak konusu. İşte özel okul teşviklerine dair detaylar...

Özel okul teşviklerine dair detaylar belli oluyor. Geçtiğimiz yıl özel okul teşvik başvurusu için 589 bin 515 öğrenci ve 8 bin 499 özel okul müracaat etti. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

ÖZEL OKUL TEŞVİKLERİNDEN KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

BAŞARI SEVİYELERİ ÖNEMLİ

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.