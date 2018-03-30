PDR Zirvesi’nde ‘ihmal ve istismar’ konuşuldu

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve yaklaşık 2 bin PDR uzmanının katıldığı ‘PDR Zirvesi’nde, ‘ihmal ve istismar’ ile ‘travma’ konuları ele alındı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ‘PDR Zirvesi', Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleşti. Bu yıl ilk olarak düzenlenen ‘PDR Zirvesi'ne, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim okul/kurumları, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan profesyoneller ve üniversitelerin PDR kulübü öğrencilerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

‘İhmal ve istismar' ile ‘travma' konularının da ele alındığı programda, 19 atölye çalışması gerçekleştirildi.

Zirvede, ilişkilerin aslında ne anlama geldiğini, Armağan Köseoğlu, amaca ulaşmak ve PDR'yi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) her alanda iyi temsil edebilmek adına yapılabileceklerin sınırı olmadığını Mehmet Hilmi Eren, ‘an'da yaşamanın önemini Deniz Altınay, toplumun temelinin aile olduğu ve aile danışmanlığının önemini Durmuş Ümmet', kanserli bir çocuğa ve ailesine nasıl danışmanlık yapılabileceğini Fulya Kurter, spor psikolojik danışmanlığını Burak Otyakmaz, kültüre uygun testlerin geliştirilmesi gerekliliğini Mustafa Otrar, PDR' ye bir yaklaşım olarak bakmayı ve alan savunuculuğunu Binnur Yeşilyaprak anlattı.