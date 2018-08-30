Polislik başvuru süreci uzatıldı! POMEM 23. dönem başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvurusu yaparak polislik hayatına başlamak isteyen birçok kişi başvuru detaylarını inceliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, PMYO bünyesine 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacağını duyurulmuştu, peki POMEM başvuruları nasıl yapılacak? Polis olmak için gerekli şartlar neler?

Polislik başvurusu nasıl yapılır? PMYO giriş sınavı için başvuru süresi uzatıldı. PMYO için yapılacak olan 2 bin 500 polis alımı için şartlar merakla araştırılıyor. Yaş şartı ve boy kilo endeksi nedir? Alımlar ne zaman yapılacak? İşte Polis Meslek Yüksek Okulu hakkında tüm merak edilenler haberimizde…

PMYO BAŞVURULARI UZATILDI SON GÜN NE ZAMAN?

PMYO giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 31 Ağustos’a kadar uzatıldı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavı için ön başvuru ve ücret yatırma işlemlerinin 31 Ağustos’a kadar uzatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılı PMYO ön başvuru işlemlerinin 13-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

BAŞVURULAR NASI YAPILACAK?

Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının “www.pa.edu.tr” internet sitesinden online yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan duyuruda, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO’lara 2017-2018 eğitim – öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.