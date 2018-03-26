POMEM başvuru süresi uzatıldı! 22. Dönem Polis Alımı başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor?

Polis Akademisi üzerinden yapılacak POMEM başvuruları başvuru süresi uzatıldı. 22. Dönem POMEM başvuru süresi 23 Mart tarihinden 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatıldı. Polis olmak isteyen adaylar, bankaya başvuru ücretini yatırıp başvurularını tamamlayabilir. İşte 22. dönem POMEM polis alımı detayları...

Polis Akademisi bünyesinde yetiştirilmek üzere Lisans ve Önlisans mezunu 10 bin polis alımı yapılacak. 22. dönem POMEM başvuru tarihlerinde değişikliğe giden Polis Akademisi başvuru süresini 30 Mart’a kadar uzattı. Adaylar POMEM başvurularında KPSS puan şartını kaç olduğunu, başvuru ücretini ve ücretin hangi bankaya yatacağını merak ediyor. İşte POMEM başvuruları hakkında merak edilenler…

POMEM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Polis Akademisi yaptığı duyuru ile POMEM başvuru süresini uzettı. İşte o duyuru;

“22. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

Ancak, başvuru yapacak adaylardan ön başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 22. Dönem POMEM ön başvuru ve ücret yatırma işlemleri 30 Mart 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

22. Dönem Pomem Ön Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapılmıştır https://t.co/5q9chSBmLl — Polis Akademisi (@paedutr) 23 Mart 2018

BAŞVURU ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATACAK?

(2) Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

NOT: Başvuru ücreti yatırma süresi de 30 Mart’a kadar uzatılmıştır.

b) Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir.

c) Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

d) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

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BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK

Polis Akademisi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Adaylar POMEM başvurularını e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM'e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS'ye girmiş olmak, ön lisans KPSS'sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS'sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.

ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU