POMEM başvuruları sürüyor! Polis adayları için POMEM detayları… Nasıl polis olunur?

POMEM başvurularını tamamlayıp polis olmak için adım atmak isteyen adaylar için başvurular sürüyor. POMEM başvurularının hangi tarihe kadar devam edeceği, POMEM başvuru şartları ve nasıl polis olunur soruları merak ediliyor. İşte POMEM 22. dönem polis alımı başvuruları detayları...

Polis olmak isteyen adayların gözü POMEM’de, en çok merak edilen soruların arasında POMEM başvuru şartlarının neler olduğu yer alıyor. Adaylar POMEM başvurularında KPSS puan şartını kaç olduğunu merak ediyor. Başvurular geçtiğimiz hafta başlamıştı, başvuruların bitiş tarihi de büyük önem taşıyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

POMEM başvuruları 12 Mart’ta başladı ve 23 Mart’a kadar devam edecek. Başvuru için belirlenen tüm detaylar ve POMEM pa.edu.tr’de yer alıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN YAPILABİLECEK

Polis Akademisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada “Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7.200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Adaylar POMEM başvurularını e-Devlet şifreleri ile yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM’e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS’ye girmiş olmak, ön lisans KPSS’sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS’sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.

ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU