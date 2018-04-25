POMEM sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? Polis Akademisi sınav girişi yeri öğrenme ekranı

10 bin polis alacak Polis Akademisi, POMEM sınav giriş belgesi ve giriş yerleri açıklandı. Adaylar POMEM sınav girş belgesi nasıl çıkartılır araştırıyor. İşte POMEM sınav giriş yerleri ve merak edilenler...

Polis Akademisi 10 bin polis alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını tamamladılar ve sınav tarihini bekliyorlar. POMEM sınav giriş belgeleri ve yerleri Polis Akademisi resmi sitesi olan pa.edu.tr adresi üzerinden yayımlandı.

POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 22. Dönem için lisans mezunlarından 7 bin 200 erkek, 800 kadın, önlisans mezunlarından 1 bin 800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci adayı alınacak.

22. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenecekler. İlan edilen ve sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı uygulanacak. Bu aşamalardan başarılı olan adayların mülakat sınavı tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

ÖNLİSANS MEZUNU ADAY BAŞVURU SONUCU VE SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

LİSANS MEZUNU ADAY BAŞVURU SONUCU SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN