POMEM sınav sonuçları açıklandı: e-Devlet POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı

Merakla beklenen haber geldi. 22.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. POMEM sınav sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebiliyor. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmiyor. Haberimizdeki linkten POMEM sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre asıl kazanan adaylar ilan edildi. Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor.

POMEM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER!

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi hükmü gereğince sınav sonuçları adaylara ilanen tebliğ edilmiştir. Ayrıca adaylara posta, telefon v.b iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

* Başarılı olan adayların intibak eğitimleri, 27 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak ve adayların planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde yapılacaktır.

* POMEM Müdürlüklerine planlaması yapılan adayların 27 Ağustos 2018 günü saat: 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde geçici kayıtlarını yaptırmak üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecek ve yerlerine yedek aday planlaması yapılacaktır.

* Adaylar intibak eğitimi süresince yatılı olarak POMEM Müdürlüklerinde kalacaklarından ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, kravat, kumaş pantolon, gömlek, eşofman takımı, spor ayakkabısı, tıraş malzemesi vb.)

* Adaylara intibak eğitimi süresi içerisinde, yerleştirildiği Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce okulun bulunduğu ilin Devlet Hastanesinden sağlık kurulu raporu aldırılacaktır. Sağlık kurulu raporu aldırma esnasında adaylardan ücret alınmayacaktır.

Başarılı Adayların Planlandıkları POMEM Müdürlüklerine Kayıtları İçin İstenen Belgeler

1- Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı (diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi) Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptıkları üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisansa devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

2- Askerlik Durum Belgesi