Prof. Dr. İlber Ortaylı MEF Üniversitesi’ne katıldı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin tam zamanlı öğretim üyesi oldu.

Çalışmaları ile tarih bilimine büyük katkıları olan değerli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha önce yarı zamanlı öğretim üyesi olarak ders verdiği MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki çalışmalarına, tam zamanlı öğretim üyesi olarak devam edecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2018-2019 Akademik Yılı itibariyle MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Tarihi derslerini verecek ve akademik hayattaki çalışmalarına devam edecek.

Profesör Ortaylı, MEF Üniversitesi'nde yürüteceği akademik çalışmalarla ilgili görüşlerini şu şekilde aktardı: “Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku alanındaki ulusal ve uluslararası çalışmalar vesilesiyle yıllardır iletişimde olduğum değerli akademisyenlerle birlikte, MEF Üniversitesinde akademik faaliyetlerimi yürütmek istiyorum. Hukuk Fakülteleri ders programlarını her geçen gün daha da zayıflatırken MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk tarihi, Roma Hukuku, hukuk felsefesi ve hukuk sosyolojisi gibi derslerin programda zorunlu ders olarak yer alması ve bu derslere verilen değer, benim için çok önemli. Hukuk Fakültelerinin pratiğe yönelik pozitif hukuk derslerin yanında, öğrencinin teorik performansını artıran dersleri de sunması, hukuk yaratma yetisine sahip hukukçular yetişmesi için hayatidir. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bu doğrultuda gösterdiği ciddiyeti ve akademik çalışmalara verdiği önemi takdir ediyorum. Yıllardır İtalya başta olmak üzere dünyanın çok farklı ülkelerinde katıldığımız ‘Da Roma Terza Roma' gibi bilimsel toplantıları MEF Üniversitesi çatısı altında devam ettirmeyi de arzu ediyorum.”

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Havva Karagöz, ‘‘Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne katılmasından onur duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası toplantılarda hem Türk Hukuk Tarihi hem de Roma Hukuku alanında ciddi akademik paylaşımlarımız oldu. Değerli hocamızla yıllardır süren akademik paylaşım ve üretimimize devam edeceğimiz için heyecan ve onur duyuyorum. Güçlü akademik kadromuza ciddi katkısı olan İlber Hocamızla nitelikli, adalet ve hakkaniyet anlayışına sahip hukukçular yetiştirmeye devam edeceğiz'' diye konuştu.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise ‘‘Değerli bilim insanı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın akademik kadromuza katılmış olması MEF için büyük bir onurdur. Kıymetli bilgi ve birikimlerinden sadece öğrencilerimiz değil tüm MEF Ailesi faydalanacağı için çok mutluyum'' dedi.