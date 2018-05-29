Proje okullarındaki öğretmenlere tayin baskısı iddiası!

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, öğretmen tayin dönemi sürecinde okul idareleri veya milli eğitim müdürlükleri tarafından yandaş sendikalara üye olmayan öğretmenlere, tayin istemeleri için yönlendirici SMS atılarak baskı yapıldığına dair duyumlar aldıklarını söyledi. İddiaya göre merkezi sınavla öğrenci alacak okul sayısının artması için proje okul yapılan liselerden, Bakanlığın istemediği öğretmenler temizlenecek.

Öğretmenlerin tayin talepleri için girdikleri sistemde kapalı görünen ve bu nedenle başvuru yapılamayan okulların proje okul oldukları birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Şimdi de herhangi bir tebligatta bulunulmamasına karşın, proje okul kapsamına alınan okullarda çalışan öğretmenlere tayin istemeleri için baskı yapıldığı iddiası geldi.

CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, “Bize ulaşan bilgilere göre; proje okul yönetmeliğindeki 4 yıllık görev süresi öne sürülerek öğretmenlerin kendi tercihiyle tayin istemeleri, aksi takdirde sürgün atamalara maruz kalacakları ima edilmiş” diye konuştu. Üç yıl boyunca Meclis'te Milli Eğitim Komisyonunda öğretmenlerin haklarını korumak adına çabaladıklarını belirten İrgil, “Öğretmenler hiçbir şeyden çekmedi bu MEB'den çektikleri kadar” dedi.

“BAKANLIK HUZURSUZLUK VERİYOR”

Bakanlığın hem ‘proje okul' kapsamına alındığı ortaya çıkan 500'ün üzerindeki okula tayin isteyememiş olan öğretmenleri hem de yürürlükteki hukuka aykırı yönetmelik nedeniyle bu okullardan sürgün edilme tehdidi yaşayan öğretmenleri mağdur ettiğini söyleyen CHP'li İrgil şu ifadelerde bulundu:

“MEB yüzünden on binlerce öğretmen ve ailesi mağdur olacak. Bakanlık istemediği öğretmenleri sürgün edecek. Bakanlığın hem de seçim öncesinde öğretmenleri huzursuz etmesi anlaşılır gibi değil. Herkesin gündemi seçimken Bakanlık öğretmenlere yaşattığı huzursuzluğun görülmeyeceğini mi sanıyor bilmiyoruz ancak MEB'in seçim öncesi hata üstüne hata yaptığı ortada. Öğretmenler bu ülkenin vefakar insanları olarak toplumun önemli bölümünü oluşturmaktadır. Öğretmenlere çektiren MEB, iktidarın da sonunu hazırlıyor.”

3600 İLE AKIL ÇELMEYE ÇALIŞIYORLAR

Öğretmenlerin 16 yıldır eğitim sisteminde yaşananları değerlendirerek 24 Haziran'da oy vereceklerini belirten İrgil, “Bu iktidar öğretmenlik mesleğinin itibarını düşürdü” diyerek şöyle devam etti:

“İktidar 16 yıl boyunca öğretmenlerin haklarına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmadı. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenliği dayattı, kadrolu atamalara son verdi. Şimdi 3600 ek gösterge vaadiyle akıl çelmeye çalışıyorlar. Sanki ellerinden tutan var, buyursunlar seçimden önce yapsınlar. 25 bin öğretmen atamasını seçim sonrasına bırakan, öğrencileri seçimden sonra liselere yerleştireceklerini açıklayan MEB hata üstüne hata yapıyor.”