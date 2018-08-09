Ortaokul ve lisede okuyan ve burs alma hakkı kazanan öğrenciler 2018 yılı burs ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, PYBS burs ödemeleri ne zaman yatacak? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...

Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismi İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran 2018 Pazar günü yapıldı. PYBS sınavını kazananlar burs ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte tüm detaylar…

PYBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

PYBS Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

Bursluluk kazandığınızda mezun olana kadar burs almaya devam edersiniz. Örneğin 5.sınıfta kazandığınız bursu 8.sınıfa kadar alırsınız. 8. sınıfta kazanan bir öğrenci ise lise eğitimi boyunca burs alır.

PYBS BURSU NE ZAMAN YATAR?

PYBS bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle 3 aylık burs paralarının hepsini alırsınız.

Bursluluk ücretleri genellikle Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında ödenmektedir. Genelde ödemeler yaklaşık 15 gün gecikmeyle ödenir.

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e – Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'nin 18. Maddesine göre yapılır.

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS ÖDEME TARİHLERİ

2018 yılı 1.ödeme Nisan 2018 (nisan ayının ilk haftası)

2018 yılı 2.ödeme Temmuz 2018 (temmuz ayının ilk haftası)

2018 yılı 3.ödeme Ekim 2018 (ekim ayının ilk haftası)

2018 yılı 4.ödeme Aralık 2018 (aralık ayının ikinci haftası)

2018-2019 öğretim yılında PYBS bursu kazanan öğrenciler ise ekim ayında ilk burs ödemelerini alacaklar.

İOKBS BURSU NE KADAR OLDU?

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İOKBS burs ücreti ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi bir yazı yayımladı. Yazıda 2019 Ocak-Şubat-Mart burs ücretinin 648.04 TL olduğu belirtilmektedir. Bu para net olarak ödenen bir paradır.

İşte MEB’in 2018-2019 PYBS burs ücretleri ile ilgili yazısı:

PYBS bursu zam gelmemiş haliyle 3 ayda bir yatırılmak koşuluyla 648.04 TL'dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiğinden bu rakamda değişim olacağını bilmenizi isteriz.