PYBS İOKBS başvuruları için son gün! PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte İOKBS sınav tarihi…

PYBS sınavına başvuru yapmak isteyenler için bugün son gün. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencileri, heyecanla 20108 PYBS İOKBS sınav tarihinin gelmesini bekliyor. Peki PYBS ne zaman yapılacak? PYBS bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı başvuruları detayları...

PYBS için sınav tarihi adım adım geliyor. MEB tarafından yayınlanan İOKBS kılavuzuyla birlikte sınav başvuru tarihleri, sınav tarihi ve PYBS-İOKBS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. PYBS 2018 başvuruları için bugün son gün. İşte PYBS bursluluk parası ve sınav başvuruları hakkında merak edilenler…

İOKBS PYBS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.

-Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.

-Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

-Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

İOKBS 2018 BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00'da MEB ÖDSGM tarafından yapılacak. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek'te yapılacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak ve başvurular okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

PYBS BURLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

PYBS burslarının ne zaman yatacağına dair henüz net bir bilgi MEB tarafından paylaşılmadı. PYBS bursluluk paraları için ödenekler Nisan ayı başında bulunduğu ildeki saymanlıklara gönderiliyor. Üç ayda bir yatan PYBS burluluk paralarının Nisan ayı içinde yatması bekleniyor.