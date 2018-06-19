Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları sorgulama: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarını açıkladı…

Başvuran Sağlık Bakanlığı personelleri tarafından merakla beklenen tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Sonuçlar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebiliyor. İşte sonuçlar...

18 bin kamu personeli alımı için başvuru yapan adaylar 2018/5 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu ve beklenen sonuçlar açıklandı. 04-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih işlemleri, toplam 18 bin kişilik kadro için gerçekleştirildi. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden alınan tercihlerin ardından gözler sonuçlara çevrilmişti. Sonuçlar açıklandı ve aşağıdaki link üzerinden sorgulanabiliyor…

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI

HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS’de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.