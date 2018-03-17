Sahrayıcedit’te iki imam hatip var, Anadolu lisesi yok!

Mahalle sınırları içinde bir ilkokul, bir ortaokul ve iki adet imam hatip lisesi bulunduğu belirten Sahrayıcedit mahallesi sakinleri, “Mahallemizde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi yok. İnşaatı devam eden ve yakında tamamlanacak olan yeni binanın Sahrayıcedit Anadolu Lisesi olarak hizmet vermesini talep ediyoruz” dedi.

İstanbul Kadıköy'deki Sahrayıcedit mahallesi sakinleri, Anadolu lisesi istemek için bir araya geldi. Öğretmen, öğrenci, veli ve sendikacıların da katıldığı basın açıklamasında ‘Sahrayıcedit Mahalle Sakinleri' adına yapılan açıklamada, “Mahallemiz sınırları içinde bir ilkokul, bir ortaokul ve iki adet imam hatip lisesi bulunmaktadır. Mahallemizde Anadolu lisesi, fen lisesi, meslek lisesi yok. Biz Sahrayıcedit mahalle sakinleri inşaatı devam eden ve yakında tamamlanacak olan yeni binanın çocuklarımızın tercih hakkının olabileceği ve akademik eğitim alabilecekleri Sahrayıcedit Anadolu Lisesi olarak hizmet vermesini talep ediyoruz” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi 2015 yılından itibaren mahallemizden geçici olarak taşındı ve Hasanpaşa’da Kadıköy İmam Hatip Lisesi binasında hizmet vermeye başladı. Mahallemiz ihtiyaçları dikkate alınarak lisemizin orada kalıcı olması ve yeni inşaatı bitecek olan mahallemizdeki binanın çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. Geçmişte mevcut liselerimizin ikisi de imam hatip lisesine dönüştürülürken mahallenin ihtiyaçları gözetilmedi. Çocuklarımızın okul seçme hakları elinden alındı.

2013-2014 yılında Akademik lise olarak hizmet veren iki lisemiz, malasef dönüşüm ile İmam Hatip Liselerine çevrilmiştir. Bu okullardan, İntaş İmam Hatip Lisesi, kısa bir süre sonra Kız imam Hatip Lisesine dönüştürülmüştür. Çok kısa sürede yapılan bu değişiklikler, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ nin esaslarına uyulmadığını göstermiştir. Mahallemizin ihtiyacı ve istekleri araştırılmadan alelacele verilen kararlar, plansız çalışmalar yapıldığının göstergesidir.”

YARKADAŞ: BU DAYATMAYA SON VERİN

Basın açıklamasında bir konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a seslenerek, “Okulları İmam Hatip’e çevirme uygulamasına ve bu dayatmaya son verin” çağrısı yaptı.

Sahraicedit Mahallesi Muhtarı Seval Özkan’ın çağrısı üzerine toplanan yurttaşlar “İmam Hatip değil Anadolu Lisesi istiyoruz” yazılı pankartlar açtı. Muhtar Seval Özkan da yaptığı açıklamada “Mahallemizde İmam Hatip Lisesi’ne ihtiyaç yok” dedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise “Çocuklarımızın istemedikleri okullarda okutulmasını kabul etmiyoruz” tepkisini gösterdi. İmam Hatip Orta Okulu ve liselerinin kontenjanlarının büyük oranda boş kaldığına dikkat çeken Yarkadaş, “En yüksek devamsızlık oranı da bu okullarda. İmam Hatiplerdeki devamsızlık oranı yüzde otuza ulaştı ve rekora gidiyor. İktidar buna rağmen her okulu İmam Hatipe çevirmeye çalışıyor” diye konuştu.

İLGİNÇ BİR ORAN

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a da seslenen CHP’li Yarkadaş özetle şöyle konuştu: “Çocuklarımızı İmam Hatip okullarına mecbur bırakıyorlar. Bekir Bozdağ müftülere talimat veriyor ve her yerde Kuran Kursu açılmasını istiyor. ‘Siz öğrenci bulamazsanız ben yollatırım’ diyor. İlte o kurslara öğrencileri böyle zorlama yöntemlerle buluyorlar. Bakın Sahraicedit’te şu an itibariyle üç bin kişi, buradaki okulun İmam Hatipe çevrilmesine itiraz ettiğini gösteren imza topladı. Bu imzalar bakanlığa teslim edilecek. Ama bu feryadı duyan ve gören yok. Bakanlık kör; bakanlık sağır…”

Yarkadaş konuşmasında şu noktaların da altını çizdi: “Biz İmam Hatip Lisesi’ne değil, ihtiyaçtan fazla açılmasına karşıyız. Tüm okullar İmam Hatipe çevriliyor ve öğrencilere seçenek bırakılmıyor. Bilimsel laik eğitim ortadan kaldırılıyor. Çocuklarımız tarikat, cemaat yurtlarına mecbur ediliyor. O yurtlarda Ensar’da neler olduğunu biliyor, görüyoruz. Çocuklarımızı size kurban ettirmeyeceğiz Sayın İsmet Yılmaz… Siz çocuğunuzun istemediği bir okulda öğrenim görmesine rıza gösterir misiniz? Biz de bu dayatmayı kabul etmiyoruz; etmeyeceğiz.”

ÇATIDAN DA DESTEK GELDİ

Mahalle halkının temsilcilerinin ve çeşitli eğitim derneklerinin de katıldığı etkinliğe, çatıya çıkan bir inşaat işçisi de alkışla ve sloganla destek verdi. Afrin şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan etkinlik, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Etkinliğe CHP PM eski Üyesi Kadir Öğüt ile Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Yener Kazak da destek verdi.