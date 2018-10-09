Sayıştay’dan çarpıcı rapor! Hayalet fakülteler…

Sayıştay, çok sayıda üniversitede atıl durumda ve öğrencisi bulunmayan fakülte, yüksekokul ve enstitü olduğunu belirledi. 2017 yılında 20 ayrı üniversitede 100’ü aşkın fakülte, yüksekokul ve enstitü boş kaldı. Sayıştay’ın üniversitelerle ilgili hazırladığı 2017 denetim raporunda, atıl durumdaki fakülte, yüksekokul ve enstitülerde, akademik ve idari personel istihdam edilerek kamu kaynaklarının gereksiz kullanıldığı ifade edildi.

Sayıştay 85 üniversiteyle ilgili raporunu yayınladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kavaklıdere Meslek Yüksekokulu, Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Muğla Turizm Meslek Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Milas Veterinerlik Fakültesi, Fethiye Ziraat Fakültelerinin öğrencisi olmadığı ve bu nedenle eğitime başlayamadığı tespit edildi.

Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Elektrik Enerjisi Üretimi, Avanos Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Güzel Sanatlar Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu; Van Üniversitesi Özalp Meslek Yüksekokulu, Başkale Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi; Mardin Artuklu Fen Fakültesi, Devlet Konservatuarı Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda da öğrenci bulunmuyor.

10 PERSONEL VAR, TEK ÖĞRENCİ YOK

Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 10 personel çalışmasına rağmen öğrenci olmadığı için, eğitim yapılmıyor. 2017’de kurulan Diş Hekimliği Fakültesi’nin yanı sıra Sağlık Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı, Sinema ve Televizyon, Şehir ve Bölge Planlama bölümü; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi; Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Arkeoloji Bölümü, Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü, Psikoloji Bölümünde de öğrenci bulunmuyor. Bünyesindeki bazı fakülte, enstitü ve yüksek okullarında öğrencisi olmayan Üniversiteler şöyle:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi