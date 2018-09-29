Seçmeli dersler de zorunlu oldu, din dersi 6 saate çıktı

İstanbul’da bir ortaokulda velilerin ‘Hz. Muhammed’ in Hayatı’ ve ‘Kuran-ı Kerim’ derslerini seçmemesine rağmen, okul yönetimi tarafından “Bütün veliler böyle seçim yaptı” denilerek, zorunlu hale getirildi. Böylece iki saatlik zorunlu din dersi, altı saate çıkarılmış oldu. Sanattan spora, bilimden teknolojiye 22 seçmeli ders olmasına karşın sadece ‘Din, Ahlak ve Değerler’ başlığında yoğunlaşılması, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un “Çocukları 1-2 alanda derinlemesine çalıştırmak hususunu öne çıkarmak zorundayız. Bu kavramların büyüsünü dikkatle ele almak zorundayız” sözlerini de boşa çıkardı…

Okullardaki seçmeli ders sorunu bu yıl da sürüyor. 20'nin üzerinde seçmeli ders olmasına karşın, ‘Din, Ahlak ve Değerler başlığı altındaki ‘Kur'an-ı Kerim', ‘Peygamberimizin Hayatı', ‘Temel Dini Bilgiler' dersleri zorunlu hale getiriliyor.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, İstanbul Büyükçekmece İBB Mimar Turgut Cansever Ortaokulu öğrencilerine velilerin seçmeli derslerde tercihleri dışında bir dayatma uygulanarak, haftada iki saat zorunlu din dersine ek olarak iki saat Hz. Muhammed' in Hayatı, iki saat Kuran-ı Kerim olmak üzere altı saat din dersinin fiilen okul idaresi tarafından zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Aydoğan, “Veliler çocukları için ‘Hz. Muhammed' in Hayatı' ve ‘Kuran-ı Kerim' derslerini seçmemesine rağmen okul yönetimi veliler ile yaptığı tekil görüşmelerde velilere; ‘Bütün veliler böyle seçim yaptı' ve ‘22 kişilik öğretmenden oluşan kurulun hepsi bu ders programını imzalı olarak onayladı' gibi gerekçelerle bu dersleri çocuklarının okumak zorunda olduklarını söylemiş. Ayrıca Kur'an-ı Kerim dersine gelen öğretmen, öğrencilere derse abdest alarak gelmelerini ve kız öğrencilerin başlarını kapatmalarını gerektiğini söylemiş” diye konuştu.

Diğer yandan, Ortaokullarda; Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri, Yaşayan Diller ve Lehçeler, İletişim ve Sunum Becerileri, Yabancı Dil, Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler, Drama, Zeka oyunları, Halk Kültürü, Şehrimiz, Medya Okuryazarlığı, Hukuk ve Adalet, Düşünme Eğitimi olmak üzere toplam 22 tane seçmeli ders bulunuyor. Öğrenciler ikişer saatten toplam altı saat yani üç tane seçmeli ders seçmek durumunda.

Bu kadar farklı alanlarda seçenekler varken, çocukların sadece sadece ‘Din, Ahlak ve Değerler' başlığındaki derslere yönlendirilmesi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un “Çocukları da daldan dala birçok alanda çeşitli becerilere yönlendirmek yerine 1-2 alanda derinlemesine çalıştırmak hususunu öne çıkarmak zorundayız. Bu kavramların büyüsünü dikkatle ele almak zorundayız” sözlerini de boşa çıkarıyor. Nitekim, sporda, sanatta, bilimde Türkiye'nin bir yere gelmesi için çocukların farklı alana yönlenmesi, farklı çiçekler oluşturması çok ama çok önemli.

EĞİTİM SEN DAVA AÇTI

Diğer yandan, Tebliğler Dergisi’nin 2018 yılı Mart sayısında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu Başkanlığı’nın İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesinin Seçmeli Dersler Bölümünde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 19.02.2018 gün ve 58 sayılı kararın ekinde zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri gösterir çizelgenin 2.maddesinde “Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturulacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir” deniliyor.

Aytekin, Eğitim Sen olarak bu yönetmeliğe dava açmış, öğrenciler ve öğretmenler açısından ciddi mağduriyetlere neden olacak itirazlarını şöyle sıralamıştı;