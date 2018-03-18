Sınav bitti! MSÜ soru ve cevapları ve Milli Savunma Üniversitesi sonuçları bekleyişi başladı…

Milli Savunma Üniversitesi sınavı gerçekleşti ve MSÜ öğrencisi olmak isteyen binler sınavda ter döktü. Şimdi MSÜ adaylarının akıllarındaki soru MSÜ sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sonuçlarını ne zaman açıklayacak? MSÜ sınav detayları...

MSÜ sınavına girerek Milli Savunma Üniversitesi’ne girmeyi hedefleyen öğrenciler, emeklerinin karşılıklarını alıp almadıklarını öğrenmek için MSÜ sınav soru ve cevapları üzerinden performanslarını kontrol edecek. ÖSYM’nin MSÜ sınav soru ve cevaplarını ne zaman açıklayacağı henüz bilinmese de önümüzdeki hafta sonuna doğru soru ve cevapların yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

SINAV SONA ERDİ GÖZLER SORU VE CEVAPLARDA

Toplamda 120 soru için adaylara 135 dakika süre tanındı ve MSÜ sınavları gerçekleşti. Sınav saat 10,15’i gösterdiğinde başladı ve 12,30’da sona erdi. Sınavda neleri cevapladıkları soruların doğru ya da yanlış olup olmadığını görmek isteyen gençler, ÖSYM’nin yayımlayacağı sınav soruları ve cevaplarına kilitlendi. ÖSYM sınavların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ya da sınav sorularının ne zaman yayınlanacağı konusunda bilgi vermedi…

TERCİHLER ARDINDAN SEÇİM AŞAMALARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

2'nci seçim aşamaları için çağrı ve 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler www.msb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. 2'nci seçim aşamaları sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. 1'inci gün evrak kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fizik Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), 2'nci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır. 2'nci Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye gönderilecektir. Olumlu sağlık raporu alan ve tercihleri arasında Hava Harp Okulu olan adaylar belirlenen kontenjan dahilinde öğrenci seçim uçuşuna gönderileceklerdir.