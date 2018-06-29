Sınav kaygısı performansı düşürüyor

Milyonlarca öğrenci ve ailesi için önem taşıyan (YKS) Yüksek Öğretim Sınavı, 30 Haziran ve 1 Temmuz günleri yapılacak. Eğitim Uzmanı Özge Kolsuz Temur, sınava girecek öğrencilerin kaygı yaşadığını belirterek ‘’Kaygı olağandır, belli miktar kaygı motive de eder, performansı artırır. Ancak kaygı gereğinden yoğun yaşanırsa performans da düşer” dedi.

Sınav kaygısını çok yoğun yaşayan kişilerde kalp çarpıntısı, terleme, mide bulantısı gibi fiziksel belirtilerin yanında korku, heyecan, panik gibi duygusal belirtilerin de olduğuna işaret eden Mat-Fen Eğitim Kurumları Koordinatörü Temur, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

EKSİK KONULAR: Sınav öncesi sadece eksik olduğunuz konuları çalışın. Özellikle unutulmaya başlanan ve son deneme sınavlarında fazla yanlışın ya da boşun olduğu konulara geri dönün. Sınavda çıkabilecek ve kendinizde eksik gördüğünüz konulara yönelin.

SPOR-UYKU VE GIDA: Sabah erken saatlerde zihnin yoğunlaşma ve algılama gücü yüksektir. Zihninizi bu saatte çalışmaya alıştırın. Uykunuzu düzenli hale sokun. Hazır yiyeceklerden kaçının, dışarıda yemek yemeyin. Sınav sabahı normal beslenme düzeninizi uygulayın. Spor ve fiziksel aktivite yerine sadece yürüyüş yapın.

ÖZGÜVEN: Cesaret son derece önemlidir. Sınavda ve de hayatta olumlu düşünerek cesaret verici cümleler kurmak olumsuzlukları yok eder. ‘'Bu işi başaracağım'' yargısı kapalı kapıları açar. Sınavın üstesinden gelmenin ön şartı, onunla yüzleşmektir.