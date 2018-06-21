Sınav ne zaman? YKS giriş belgesi çıkarma ekranı: 2018 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri…

Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS giriş yerleri ve giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav giriş yerleri ve sınav girİş belgeleri sorgulanabilecek. İşte ÖSYM'nin YKS sınav giriş yerleri, belgesi duyurusu ve merak edilenler...

Seçimler dolayısıyla ertelenen YKS’ye girecek adayların beklediği sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar YKS girş yerlerini, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralrı ve şifreleri iele öğrenecekleri sınav giriş belgesi üzerinden öğrenebilecek. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacak YKS giriş yeri ve belgenizi aşağıda paylaştığımız link ile de öğrenebilirsiniz.

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra; YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ÖSYM, YKS sınav giriş yerlerini 20 Haziran'da yayınladığı duyuru ile açıkladı. İşte o duyuru;

“20 Haziran 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14.00'den itibaren edineceklerdir.

DİKKAT!

2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖSYM YKS KILAVUZU