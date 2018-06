Sınav öncesi okunacak dualar: YKS adayları türbelere koştu!

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler ve aileleri çeşitli türbeleri ziyaret ederek dua etti. Binlerce öğrencinin büyük bir mücadele vereceği YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve aileleri cuma namazını da fırsat bilerek camiilere, türbelere giderek sınavın başarılı geçmesi için dua etti. Peki sınavdan önce okunacak dualar neler? İşte ayrıntılar..

Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. YKS’nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. YKS’nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT için adaylar saat 10.00’dan sonra, YDT adayları saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak. TYT’de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT’de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT’de ise 80 soru sorulacak. YKS sonuçları, 31 Temmuz’da açıklanacak. (AA)

SINAVDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

“Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

“Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli ” (10 Kere)

ANLAMI: “Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle.”

4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:

“Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû.” (10 kere)

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.”

5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

“Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr”

ANLAMI:“Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır”

6 – “Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari.”

ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

SINAV ÖNCESİ TÜRBEYE KOŞTULAR

DHA’nın haberine göre; lise son sınıf öğrencilerinin gireceği üniversite giriş sınavı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi çok sayıda öğrenci ve veli bugün Bakırköy’deki Zuhuratbaba Türbesi’nde dua etti.Zuhuratbaba türbesine erken saatlerden itibaren gelen öğrenci ve veliler dualar ettiler. Bazı veliler yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıtırken bazıları da Kuran-ı Kerim okudular. Türbe üzerine ders kitabı koyanlar dikkat çekerken sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerine kadar sürdü.

Türbeye oğlu için gelen anne Nurcan Ertoğlu, “Oğlum sınava girecek, kızım için etmiştim kabul oldu. Sıra oğlumda. Kızım İstanbul Üniversitesi’ni kazandı. Darısı oğlumun başına. Oğlum da diş hekimliği istiyor. Kendisi gelmedi annesi olarak ben geldim” diye konuştu.

Türbeye dua etmek için gelen ve mühendislik fakültesini isteyen iki arkadaştan biri olan Kadir Günay Açay, ” Mühendislik istiyorum. Arkadaşımla geldik, bugün dua ettik. Allah’tan dualarımızın kabul olmasını diledik. Çalıştım umutluyum” dedi. Yunus Emre Müjde ise, “Rabbimize dualarımızı ettik. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi tevekkül ediyoruz. Allah burada elini açmış herkesin duasını kabul etsin” dedi.