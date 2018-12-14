Sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatil yaklaşıyor, işte yarıyıl tatili tarihi!

2018 – 2019 sömestr tatili ne zaman? Geçtiğimiz aylarda günü başlayan eğitim ve öğretim dönemi ne zaman sona erecek? Öğrencilerin merak ettiği sömestr tatilinin tarihi ve tüm merak edilenleri haberimizin detayında. Öğrenciler, öğretmenler tatil planları yapmaya başladı. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte yarıyıl tatili tarihi...

Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. Yarı yıl tatilinin başlayacağı günü merak edenler hem şubat tatili planlarını netleştirmek hem de sömestrin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte öğrencilerin ve velilerin büyük ilgiyle bekledikleri 15 tatilin başlayacağı tarih…

15 TATİL NE ZAMAN? YARI YIL TATİLİNİN BAŞLAYACAĞI TARİH…

18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

SÖMESTR TATİLİ UZAYACAK MI?

MEB henüz resmi bir açıklama yapmasa da 15 tatilin uzamayacağı ve 30 gün olmayacağı tahmin ediliyor.

YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.

Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.

Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.