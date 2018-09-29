Sömestr ne zaman? 2018-2019 Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte tarihler…

15 tatilin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler ve veliler sömestır tatiline kaç gün kaldı sorusunu soruyor. Peki, 15 tatil ne zaman başlayacak? Sömestr tatili kaç gün olacak? 2018-2019 Yarıyıl tatili ne zaman? sorularının cevapları…

Okulların başlamasıyla öğrenciler okullar ne zaman sömestr tatiline girecek sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan iş takvimiyle birlikte 15 tatilin (sömestr)ne zaman başlayacağı belli olmuştu. Okul stresinden sıyrılıp istirahat fırsatı yakalayacak olan milyonlarca öğrencinin gözü kulağı tatil haberinde. İşte okulların tatil tarihleri…

Milli Eğitim Bakanlığı MEB ise tüm bu soruların cevaplarını yayınlamış olduğu çalışma takvimi içerisinde açıkladı.İşte detaylar…

2019 SÖMESTR-ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ve veliler 2019 yılı itibariye 15 tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre sömestr 1 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Hazırlanan eğitim öğretim takvimine göre 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan okullar 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek ve öğrenciler yine yaz tatiline girecek.