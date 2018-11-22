Sömestr tatili ne zaman başlayacak? Yarıyıl yani 15 tatil uzayacak mı?

Öğrencilerin uzun maratonun ardından dinlenmek istediği 15 tatile kısa bir süre kaldı. Yoğun tempodan kurtulup rahat bir nefes almak isteyen öğrenciler sömestr ne zaman, 15 tatil uzayacak mı, bu yıl yarıyıl tatili hangi gün başlıyor sorularının yanıtlarını arıyor. İşte tüm merak edilenler...

Okullar Eylül ayında açılmıştı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında sömestr yani yarıyıl tatili için belirnenen süreye az kaldı. Sınav stresi, karne heyecanı derken öğrenciler sabırsızlıkla dinlenecekleri 15 tatili bekliyor. Peki 15 tatili (sömestr) ne zaman başlayacak?

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ereceğini ve yarıyıl tatilinin, 21 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihlerinde başlayacağını duyurdu. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek. 15 tatilin uzaması beklenmiyor.

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.