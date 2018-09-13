Ek tercih klavuzu yayınlandı | Ek yerleştirme tercihleri yarın başlıyor!

Hayallerindeki üniversiteye ilk tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler ve üniversitelerin boş kalan kontenjanları için 2018 YKS ek yerleştirme tercihleri başladı. Adayları ÖSYM tarafından yayınlanan YKS ek yerleştirme klavuzunu inceleyerek, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvurularını yapabilecek. Haberimizden YKS ek tercih yerleştirme klavuzuna ve ÖSYM AİS ek tercih başvuru ekranına erişebilirsiniz.

Üniversite hayali yarım kalan binlerce adayın günlerdir beklediği haber geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 YKS ek yerleştirme tercihleri başladı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontenjanları tercih edebilecek. Ek tercihler yarın başlıyor, İşte YKS ek tercih klavuzu…

ÖSYM AİS EK YERLEŞTİRME TERCİH EKRANI

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-20 Eylül 2018 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.”

“Ek yerleştirme işlemleri, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek'te sunulmuş olan 2018-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kural ve ilkelere göre yapılacaktır. ”

EK TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE NE KADAR BOŞ KONTENJAN VAR?

31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan verilere göre; devlet üniversiteleri (lisans) kontenjan sayısı 384 bin 448, yerleşen öğrenci sayısı 326 bin 341. Devlet üniversiteleri lisans boş kontenjan 58 bin 107 olarak açıklandı. Devlet üniversiteleri (önlisans) kontenjan sayısı 279 bin 231, yerleşen öğrenci sayısı 257 bin 235, devlet üniversiteleri önlisans boş kontenjan 21 bin 996. Devlet üniversitelerinde lisans ve önlisans boş kontenjan sayısı 80 bin 103.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.