EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı: EKPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Sonuçlarını öğrenmek için haberimizde yer alan linke tıklayın...

EKPSS tercih sonuçları açıklandı! Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar günlerdir bu haberi bekliyor. ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KAMU KURUMLARINA YILDA 3 KEZ ATAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir kez yapılmakta olan gençlerimizin kamu kurumlarına yerleştirmelerini artık yılda üç kez yapacağız. Bugün 3 bin 274 devlet korumasındaki gencimizin daha atamasını gerçekleştirerek kamuda 29 bini

aşkın gencimizi istihdam etmiş oluyoruz.” dedi.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni”ne katıldı.

Son 16 yılda sosyal korumanın sac ayaklarını oluşturan sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve sosyal güvenlikte devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Selçuk, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bu kapsamdaki Bakanlıklarımızın birleşmesiyle beraber, sosyal korumanın bu üç ana unsuruna daha bütüncül ve sistematik yaklaşılmasının da önü açılmış oldu. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

AA