Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı’ndan LGS açıklaması

Öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alan yeni sınav sistemi LGS hakkında Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan son dakika açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "Sınav yeri 22 Mayıs'ta verilecek sınav belgesinde yazacak. LGS'ye herkes kendi okullarında girmeyebilir, bunu başvurular belirleyecek." dedi.

Eğitim bölgeleri ne zaman açıklanacak? Bakan Yılmaz, İmam Hatip Liseleri’nin nitelikli okullar listesinde yer alması ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Biz şunu iddia ediyoruz, her okulumuz, her öğrencimiz, her öğretmenimiz değerlidir. Gaye mezun öğrenciler hayatta başarılı olmasıdır. Oysa hayatta başarılı olmakla hayatta başarılı olmak farklıdır. Eğitimin amacı kişinin kendisi hakkında sağlıklı olabilmesidir. Bazıları okulu bitirmese de başarılı. Hangisini istersiniz. Matematikte hepsini çözdü ama başarılı olamadı. Hiçbirini çözemedi ama başarılı oldu. Türkiye’nin eğitimi çok iyi bir noktada. Türkiye’nin kızıl elması, çağdaş uygarlık seviyesine çıkmaktır.” şeklinde konuştu.

Eğitim bölgeleri ne zaman hazırlanacak sorusuna yanıt veren Yılmaz, “Haziran’da açıklanacak.” diye yanıtladı. Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullarla ilgili konuşan Yılmaz, “Yüzde 10 ile öğrenci alacak okullar her ilde belirlendi. Benim ilçede yok diyen varsa, her ilçede olma zorunluluğu yok” dedi.

Açıklanan listelerde imam hatiplerin çok olduğu eleştirilerine yanıt veren Yılmaz, “Velev ki biz bunu yaptık. Kim buralara gönderecek. Diyelim biz imam hatipi seçtik, veli seçmedi. Boş kalacak mı, kalacak. Yüzde 62 Fen Lisesi, 28 bin öğrenci için imam hatip açıldığında herkes imam hatipe mi gidecek. Veriler yüzde 62 fen lisesi diyor, yüzde 23 imam hatip diyor. Yüzde 23 yüzde 62’den belli değil. İmam hatipe yerleştirme oranını yüzde 23 öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin kalitesine değinen Yılmaz, “Dünyanın en iyi 10 ekonomisi arasına iyi eğitim olmadan girilmez. İyi eğitim, iyi öğretmeni aşamaz diye bir söz var. Çağdaş uygarlık seviyesi için çabalayacağız.” şeklinde konuştu.

Her öğretmenin çok iyi internet kullanmalı diyen Yılmaz, “Öğretmen iyi internet kullanmazsa öğrencisi saygı duymaz.” dedi.