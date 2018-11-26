LGS sınav süresi uzatıldı! LGS sınavı ne zaman?

MEB, LGS sınavı süresi konusunda son dakika açıklaması yaptı. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.

Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek.

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

20 DAKİKA UZATILDI

Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

ÖRNEK SORULAR HER AY YAYIMLANACAK

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ekim ve kasım aylarında öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen bu yeni uygulamaya, her ay örnek soru kitapçığı yayımlanarak devam edileceği bildirildi.

LGS ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Kasım 2018 tarihinde, 2019 LGS sınavı örnek soruları üzerinden resmi açıklama yapıldı. Liseye Geçiş Sınavına dair örnek sorular yayımlandı. Bakanlık tarafından yayımlanan sorular sözel ve sayısal olmak üzere iki sayfa içinde yer alıyor.

LGS KASIM AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

LGS KASIM AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI