YDS sonuçları açıklandı! 2018 YDS soruları ve cevapları sorgulama ekranı

ÖSYM'den gelen son dakika bilgilere göre 2018 YDS sonuçları açıklandı. Ayrıca YDS sorularına ve cevaplarına da erişim açıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM AİS sisteminden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile YDS sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM, 02 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. Aşağıda yer alan linkten hem YDS sonuçlarınızı hem de YDS soruları ve cevapları görüntüleme ekranına erişebilirsiniz.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YDS SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “02 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Aralık 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.”

“Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.”