YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! TYT soruları, AYT soruları…

ÖSYM, 2018 YKS soruları ve cevaplarını döküman olarak yayınlandı. YSK sınavı TYT ve AYT oturumu soru ve cevapları öğrenci ile velilerin merak konusu olmuştu. YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı, haberimizin içerisinde yer alıyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS sonrasında öğrenciler merakla YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını bekliyordu. ÖSYM döküman olarak yayınladığı YKS soruları sayesinde öğrenciler sınavlarda yanıtladıkları soruları ve cevapları görebilecek. ÖSYM tarafından paylaşılan dökümanda YKS’nin dün uygulanan TYT oturumu ile bugün düzenlenen AYT oturumunda adaylara yöneltilen soru kitapçıkları merkezin internet sitesinden erişime açıldı. İşte, YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları.

YKS TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YKS AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM’nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan iki üç gün kadar sonra oluyor.

YKS SONUÇLARI 31 TEMMUZ’DA

Sınavdan çıkan adaylar TYT sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Öğrenciler soru ve cevapları öğrenip TYT sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak istiyor. YKS sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

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DÜN GİRDİĞİ SINAVA BUGÜN ALINMADI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nüfus cüzdanını kaybeden Gökhan Arıtuğ (20), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) sürücü belgesiyle girdiğini, bugünkü ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) ise aynı belgeyle alınmadığını söyledi.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde bulunan Kemer Fatma Turgut Şen Anadolu Lisesi'nde dün gerçekleştirilen TYT'ye sürücü belgesiyle girdiğini belirten Gökhan Arıtuğ, bugün yapılan AYT bölümüne ise alınmadığını öne sürdü. Arıtuğ, nüfus cüzdanını bir süre önce kaybettiğini söyledi.

Dün sürücü belgesiyle alındığı sınava bugün alınmadığı için bir yıllık emeğinin zayi olduğunu kaydeden Gökhan Arıtuğ, “Görevliler bana sürücü belgesiyle sınava alamayacaklarını söyledi. Dün girdiğimi söyleyince, ‘Dünkü arkadaşlarımız yanlış yapmış. Sürücü belgesiyle sınava almıyoruz' dediler” dedi.

Bunun üzerine ÖSYM'nin çağrı merkezini aradığını belirten Arıtuğ, “ÖSYM'deki görevliler de bana istersem şikayetçi olabileceğimi, ancak şikayet ettiğim zaman sınavımın iptal olacağını söyledi. Ben dün sınava ehliyetimle girdim. Hatta sınavda verilen kalemler, silgiler bile duruyor” diye konuştu.

Bu arada, ÖSYM tarafından adaylara gönderilen sınava giriş belgelerinde sınavlara sadece TC Kimlik Numarası bulunan kimlik kartı veya pasaportla girilebileceği, sürücü belgesi veya diğer kurumlardan verilen belgelerle sınava girilemeyeceği belirtildi.

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TYT DERSLERİN YÜZDELİK ETKİSİ

ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT'de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

Türkçe : 33

Temel Matematik : 33

Sosyal Bilimler : 17

Fen Bilimleri : 17

SAYISAL PUAN HESAPLAMA

Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Fizik: 10

AYT Kimya: 10

AYT Biyoloji: 10