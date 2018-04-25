Soru ve cevaplar yayınlandı! MEB Ehliyet sınavı sonuçları için tarih verdi

21 Nisan'da ehliyet sınavına giren adayların heyecanla beklediği soru ve cevaplar 25 Nisan'da yayımlandı. Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından önce puanını hesaplamak isteyen adaylar MEB internet sitesinden veya haberimizde yer alan linkten ehliyet sınavı soru ve cevap anahtarına ulaşabilir. İşte sonuçların açıklanma tarihi, soru ve cevaplar...

Sürücü adayları MEB tarafından yapılan ve merkezi bir sınav olan ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınavı soru ve cevaplarını yayımladı. Sürücü adaylarını sonuçlardan önce ne kadar puan alacağını öğrenebilir. Peki ehliyet sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 5 kez düzenlenen ehliyet sınavlarından ikincisi yapıldı. Ehliyet sınavına girerek sürücü belgesi alma hakkı için ter döken adaylar ehliyet sınavı soru ve cevaplarını, ehliyet sınavı sonuçlarını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ehliyet sınav sonuçlarının 21 Nisan tarihinde açıklanacağını duyurdu. Adaylar da sınav sonuçlarına kısa bir zaman kala puanlarını öğrenmek için ehliyet sorularını ve cevaplarını bekliyorlar. Sınav sonucunu merak edenler adaylara yanıt MEB takviminde verildi. MEB’in yayınladığı takvime göre son gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ehliyet sınav soruları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü” sayfası üzerinden açıklandı.

EHLİYET SINAV SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70’dir.