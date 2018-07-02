SORULAR YAYINLANDI: YKS soru ve cevapları, TYT, AYT, YDT soru kitapçıkları ve cevap anahtarları…

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen YKS sonrasında öğrenciler merakla YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını araştırıyor. ÖSYM, 2018 YKS soruları ve cevaplarını döküman olarak yayınlandı. ÖSYM duyurduğu gibi pazar günü akşamı YKS oturumlarının soru ve cevaplarını yayınladı ve resmi sonuçlar öncesi öğrenciler doğru ve yanlışları üzerinden durumlarını tespit etme imkanı elde etti. İşte YKS oturumlarından olan, TYT'nin, AYT'nin ve YDT'nin soru cevapları, soru kitapçıkları, cevap anahtarları...

YKS sınavı TYT ve AYT oturumu soru ve cevapları öğrenci ile velilerin merak konusu olmuştu ve ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. ÖSYM döküman olarak yayınladığı YKS soruları sayesinde öğrenciler sınavlarda yanıtladıkları soruları ve cevapları görebilecek. YKS oturumlarında ter döken öğrenciler şimdi YKS'de ne kadar başarılı olduklarını ölçebilmek için soru ve cevapları kontrol ediyor. Haberimizde yer alan linkler aracılığıyla soruların kitapçıklarına ve soru cevaplarına erişebilirsiniz.

TYT SORU VE CEVAPLARI ÖSYM LİNKİ

AYT SORU VE CEVAPLARI ÖSYM LİNKİ

YDT OTURUMLARI DİL DİL ÖSYM LİNKİ

YKS SONUÇLARI 31 TEMMUZ'DA

Sınavdan çıkan adaylar TYT sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Öğrenciler soru ve cevapları öğrenip TYT sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak istiyor. YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.

HAM PUAN NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur. TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT’de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

TYT DERSLERİN YÜZDELİK ETKİSİ

ÖSYM 2018 YKS kılavuzuna göre TYT’de derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

Türkçe : 33

Temel Matematik : 33

Sosyal Bilimler : 17

Fen Bilimleri : 17

SAYISAL PUAN HESAPLAMA

Sayısal puan hesaplamada derslerin yüzdelik etkisi şu şekilde;

TYT: 40

AYT Matematik: 30

AYT Fizik: 10

AYT Kimya: 10

AYT Biyoloji: 10

TYT SORULARI NASILDI?

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, matematikte geometri sorularının öğrencileri zorladığını, matematikte ise resimli, yoruma dayalı sorular olduğunu belirterek, “Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre, genel itibariyle yoruma dayalı sorular çıkmış. Fen, fizik kimyada çok zorlamayan sorular olmuş. Tarihte çıkarımlı, yoruma dayalı, coğrafya da az bilgi ama yorum ağırlıklı sorular olmuş. Felsefe ve din kültüründe öğrencileri zorlayan sorular olmuş. Türkçe'de ise uzun paragraf soruları öğrencileri zorlamış görünüyor” diye konuştu.

‘Hocalara Geldik'ten Onur Soğuk ise, öğrencilerin matematikte zorlandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Matematikte özellikle uzun yoruma dayalı sorular olmuş ve öğrenciler süreyi yetiştirmekte sorun yaşamışlar. Türkçe'de uzun paragraf soruları zaman sıkıntısına yol açmış. Dilbilgisi yapılabilir düzeydi olmuş. Matematik ve Türkçe'de metin soruları zorlamış. Sosyal bilgile kolaymış. Çocuklar din kültürü ve felsefede zorlanmışlar biraz. Fen, fizik kimya geçen yılki YGS gibi hatta daha kolay olduğu yönünde değerlendiriliyor. Öğrencilerden gelen haberler bu yönde…”