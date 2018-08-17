Sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimi açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Ayrıca MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimini de belirledi.

MEB’in internet sitesinden, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi yayımlandı. Buna göre, ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık’ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık’ta yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının alanlar bazında öğretmen ve yöneticilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılı norm kadro güncelleme takvimi MEB’in internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, eğitim kurum müdürlüklerinin veri girişi 15-17 Ekim’de, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 18-21 Ekim’de, il milli eğitim müdürlüklerinin veri girişi kontrolleri 22-26 Ekim’de, Bakanlık tarafından kontrol ve onaylama işlemleri ise 27 Ekim-9 Kasım’da yapılacak.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra sözleşmeli öğretmenlerin alanlar bazında kontenjanları belirlenecek.

AA