2018 Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları: Binlerce ücretli öğretmeni ilgilendiren haber!

Milli Eğitim Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin atama sonuçlarını MEB Personel Müdürlüğü sitesinden yayınladı. Sözleşmeli öğretmenler adayları 4- 7 Eylül tarihleri arasında MEB tarafından belirlenen boş kontenjanları baz alarak tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. Bugün MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarını açıkladı. Haberimizdeki linkten sonuçları öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında göre yapanların, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçlara “atama.meb.gov.tr” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI





20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALINACAK

MEB'in internet sitesinden, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi yayımlandı. Buna göre, ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.

Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.