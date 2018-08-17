Sözleşmeli öğretmenlik için önemli tarihler açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 bin kişinin daha sözleşmeli öğretmen olarak alınacağını duyurmuştu ve bugün yapılan açıklamayla sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Sözleşmeli öğretmenliğe başvurmayı planlayan vatandaşların merakla beklediği sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri şu şekilde...

Geçtiğimiz günlerde sözleşmeli öğretmenlikle ilgili alım yapılacağına dair haberler basın gündeminde yer almıştı. KPSS’ye girip atama bekleyen binlerce öğretmen arasında bu müjdeli haber coşku yarattı. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvim belli oldu. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım’da alınacak.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANINDA YER ALIYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı 100 günlük eylem planının içinde yer alan konu başlıklarından biri de Milli Eğitim Bakanlığı'yla alakalıydı. Erdoğan buradaki konuşmasında 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması daha yapılacağını açıkladı.