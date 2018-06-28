Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Bakan Yılmaz’dan öğretmenleri ilgilendiren açıklama!

Öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamada... 20 bin öğretmen geçtiğimiz günlerde mülakata girdi, şimdi ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 25 bin öğretmen ataması yapılacağını hatırlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçları hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar...

2018 yılı içerisinde yapılacak olan 20 bin öğretmen alımı için mülakatlar tamamlanmıştı. Ardından adaylar sonuçların kısa süre içinde açıklanmasını bekliyordu. Ancak MEB yetkilileri sonuçların 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem milletvekili seçiminden sonra açıklanacağını ifade etmişti. Seçimlerin bitmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarını henüz açıklamadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz “20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bininin mülakatı da yakında başlayacaktır. En kısa zamanda mülakatı tamamlanan 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül gibi 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemizle buluşacak ve toplam öğretmen sayımız bizim dönemimizde atanan 610 bin öğretmenin üzerine çıkacaktır” ifadelerini kullandı.Sonuçların 29 Haziran Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.