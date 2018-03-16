Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları tamamlandı. Atama bekleyen öğretmen adayları mülakat tarihini ve mülakat yerlerini bekliyor. MEB 16 Mart'ta sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerini açıklayacağını duyurmuştu. Peki mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu mu?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında branş dağılımı da açıklandı. Başvurularını tamamlayan sözleşmeli öğretmen adayları mülakat yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki mülakat yerleri açıklandı mı? İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat tarihleri…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecanla sözlü mülakat sınavına katılacakları yeri bekliyor. Fakat sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı.

MÜLAKALAR NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.

HANGİ ALANIN NE KADAR KONTENJANI VAR?

Sözleşmeli öğretmen alınacak en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

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KPSS’DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.