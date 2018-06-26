Sunay Akın, önümüzdeki dönem İstanbul Ataşehir’de eğitime başlayacak olan Enstitü Koleji’nde müze kuruyor.

Adını 1940 – 1954 yılları arasında toplumun kalkınmasını hedef alan ve bugün bile dünyada hala örnek alınan eğitim öğretim modeli olan Köy Enstitüleri'nden ilham alan Enstitü Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılında kapılarını öğrencilere açacak.

İstanbul Ataşehir'de 17 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan okul, öğrenme etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, öğrencilerine geniş tabanlı bir bilgi yelpazesinin yanı sıra, teknoloji ve sanatı da kapsayan bir öğrenme ve ilerleme ortamı sunmayı amaçlıyor.

SUNAY AKIN'DAN OKUL MÜZESİ

Diğer yandan Sunay Akın, Enstitü Koleji'nde ‘Okul Müzesi' kuruyor. Eğitimde müzeciliğin öneminin yandsınamaz olduğunu söyleyen Akın, “Çünkü müzeler bilgi mabedidir. Geleceğe güvenle bakan, gelişmiş ülkelerin müzelerinde sergilenen eserlerin önünde öğrencileriyle ders yapan öğretmenler görürüz. Ülkemizde özel okulların müzeciliğimizin gelişimine katkıda bulunmasının zamanı geldi de geçiyor bile” dedi.

Türkiye'de ilk kez bir okul ve bir müzenin aynı çatı altında buluştuğuna dikkat çeken Akın, şöyle devam etti: “Enstitü Koleji'nin bünyesinde, eğitim tarihimizi anlatan bir müze kurmak için çalışıyorum. Kurulacak ‘Okul Müzesi'nde',alfabelerden dünya kürelerine, abaküslerden mevsim panolarına kadar nice eser, ziyaretçileri öğrencilik yıllarına döndürürken eğitim hayatımızdan da bir kesit sunacak. Okul Müzesinin bir kısmı, içeriği son derece özgün bir müze kütüphane olarak tasarlanıyor. Okul Müzesi hafta içinde olduğu gibi hafta sonu da ziyaretçilere açık olacak.”