Tarih açıklandı: 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman düzenlenecek?

AÖF bir öğretim yılını daha geride bıraktı. Ancak bazı öğrenciler derslerini veremedi bu nedenle AÖF 3 ders sınavı ne zaman düzenlenecek sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Öğrencilerin dönem uzatmamasını sağlayan AÖF 3 ders sınavları hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanınıyor. AÖF final sınavları 26-27 Mayıs tarihlerinde tamamlanmıştı. Final derslerinden kalan öğrenciler dönem uzatmamak için 3 ders sınavına girecek. Peki 2018 AÖF üç ders sınavı ne zaman düzenlenecek? İşte bilinmesi gerekenler…

Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrenciler “Üç Ders Sınavı”na girebilir. Öğrencinin, güz ve bahar dönemlerinde toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere ilgili öğretim yılı dönemlerinde kayıt yaptırmışsa “Üç Ders Sınavı”na girebilir. Lisans öğrenimini sürdürürken önlisans mezunu olmak isteyen ancak ilk 4 yarıyıldan başarısız dersi bulunan öğrenci, “Üç Ders Sınavı”na giremez. (DZ) ve/veya (YZ) harf notu alan öğrenci, “Üç Ders Sınavı”na giremez.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2018 AÖF üç ders sınav 21 Temmuz’da yapılacak. “Üç Ders Sınavı” notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için dönem içi notları ile “Üç Ders Sınavı” notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir.