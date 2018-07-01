Tarih belli oldu! YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS’nin TYT ve AYT oturumu soru ve cevapları açıklandı mı?

Bu yıl ilk kez düzenlenen YKS'nin TYT ve AYT oturumları sona erdi. Sınavlara katılan öğrenciler sonuçlar açıklanmadan önce YKS'den kaç puan aldıklarını soru ve cevapların yayınlanmaası ile hesaplamak istiyor. ÖSYM YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sınav takvimi ile duyurdu. YKS'nin TYT ve AYT oturumu soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.

Üniversiteye girmek için heyecanla sınava giren adaylar YKS’nin ilk oturumuna katıldı. TYT oturumu 135 dakika, AYT oturumu ise 180 dakika sürdü. Sınavdaki başarılarını ölçmek isteyen öğrenciler için YKS soru ve cevapları ise henüz yayınlanmış değil. YKS sonuçları ise 31 Temmuz’da açıklanacak. İşte AYT ve TYT sınavları detayları…

YKS’DE BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM’nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.



ÖĞRENCİLERDEN TWITTER YORUMLARI

Edebiyat sorularını Recaizade Mahmut Ekrem bile yapamazdı bune #ayt2018 — Merve Naroğlu (@merve_naroglu) 1 Temmuz 2018

Hiç zor değildi valla ya o kadar kolaydı ki en son uyuya kalmışım #ayt2018 — Berna Sevindik (@bernasevindikk) 1 Temmuz 2018

Bildiğim sorulari yaptım 3 tane falan tşşşk #ayt2018 — (@_raanaz) 1 Temmuz 2018

ÖSYM sağolsun üzerimize bi toprak atmadıkları kalmıştı. Onuda bugün yaptılar.. #ayt2018 — NuRHaT (@NurhatMnts) 1 Temmuz 2018

bir şey insansa o şey kuştur. ahmet bir insandır. o halde ahmet de bir kuştur. #ayt2018 — poésie (@lucasclif) 1 Temmuz 2018

“3 DAKİKA İLE GİREMEDİM”

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu 2’inci gününde devam ediyor.

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için ter döktüğü YKS dün başladı. Dün erkenden sınav merkezlerine gelerek YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına giren adayların heyecanlı maratonu bugün de devam ediyor. Adaylar, bugün de Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girmek için sınav merkezlerine geldi. Aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara gelen adaylar yapılan kontrolün ardından sınav merkezlerine girerken, aileler de dışarıda beklemeye başladı. İstanbul Üniversitesinde de sınava girecek olan adaylar, yapılan kontrolün ardından sınav merkezine alındı. Sınava geç kalan bir öğrenci, “Kimseyi suçlamaya gerek yok. Kurallar her yerde yazıyor zaten. Kimliğimi unutmuştum, 3 dakikayla giremedim” dedi.

Alan Yeterlilik Testi sınavı saat 10.15'te başladı. Bu oturumda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Her testten 40'ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak sınav, 180 (3 saat) dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

İLGİLİ HABER YKS soruları zor muydu? YKS'den çıkan öğrenciler Twitter'da o konudan şikayet etti...

ÖSYM’DEN ÖNEMLİ DUYURU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “2018-YKS’ye başvuran adaylar, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) giriş yaparak MEB e-Okul sistemindeki eğitim bilgilerini ve diploma notunu görebilecekler ve bu bilgilerini, 2-9 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) onaylayabileceklerdir. Adayların sınav öncesi herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur. Tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.” denildi.

YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. TYT’ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binada, 129 bin 291 salonda; AYT’ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binada 108 bin 470 salonda; YDT’ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binada 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA

Sınavdan çıkan adaylar TYT sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Öğrenciler soru ve cevapları öğrenip TYT sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak istiyor. YKS sonuçları 31 Temmuz’da açıklanacak.

TYT SORULARI NASILDI?

Sozcu.com.tr'den Yurdagül Uygun'un haberine göre; Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, matematikte geometri sorularının öğrencileri zorladığını, matematikte ise resimli, yoruma dayalı sorular olduğunu belirterek, “Öğrencilerden aldığımız bilgiye göre, genel itibariyle yoruma dayalı sorular çıkmış. Fen, fizik kimyada çok zorlamayan sorular olmuş. Tarihte çıkarımlı, yoruma dayalı, coğrafya da az bilgi ama yorum ağırlıklı sorular olmuş. Felsefe ve din kültüründe öğrencileri zorlayan sorular olmuş. Türkçe'de ise uzun paragraf soruları öğrencileri zorlamış görünüyor” diye konuştu.

‘Hocalara Geldik'ten Onur Soğuk ise, öğrencilerin matematikte zorlandığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı: “Matematikte özellikle uzun yoruma dayalı sorular olmuş ve öğrenciler süreyi yetiştirmekte sorun yaşamışlar. Türkçe'de uzun paragraf soruları zaman sıkıntısına yol açmış. Dilbilgisi yapılabilir düzeydi olmuş. Matematik ve Türkçe'de metin soruları zorlamış. Sosyal bilgile kolaymış. Çocuklar din kültürü ve felsefede zorlanmışlar biraz. Fen, fizik kimya geçen yılki YGS gibi hatta daha kolay olduğu yönünde değerlendiriliyor. Öğrencilerden gelen haberler bu yönde…”