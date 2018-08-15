2018 yılı ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından verilen tarih!

MEB, 2018 ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu yanıtladı. Personel Genel Müdürlüğü, başvurularla ilgili takvimi yayımlamıştı. Takvime göre, 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatlar bugün sona eriyor. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından açıklanan tarih...

Beş bin ücretli öğretmen ataması için 11 Ağustos'ta başlayan sözlü sınavlar bugün sona eriyor. Başvuru sürecinin bitmesinden sonra mülakatı da atlatan adaylar gözlerini ücretli öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevirdi. Peki, ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI TARİHİ BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos’ta açıklanacak. 17-28 Ağustos’ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos’ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül’de kamuoyuna duyurulacak.

BAKAN SELÇUK’UN AÇIKLAMASI

“Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer'in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir' diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis'in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey.