Üniversite için kritik viraj! YKS başvuruları nasıl yapılacak? İşte YKS ücretleri…

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı için başvurular başladı ve ünicersite adayları için kader niteliği taşıyan YKS sınavının başvuru detayları merak ediliyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS bu sene ilk defa yapılacak. İşte YKS başvurularına dair ayrıntılar...

Üniversite adayları YKS’ye girecek aldıkları puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı ve üniversite adayları internete akın etti. ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden nasıl başvuru yapılacağını araştırmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı için bu detayları araştıran öğrencilerin merak ettiği tüm soruların cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı…

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI, İŞTE DETAYLAR…

Sınava başvurularını gerçekleştiren adaylar sınava hazırlıklarını sürdürürken, başvuru yapamayan adayları başvuru detaylarını merak ediyor. YKS başvuru işlemleri 01-21 Mart tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Üniversite giriş sınavı olacak 2018 YKS, TYT ve AYT olarak iki oturumda gerçekleşecek. Ayrıca yabancı dil sınavı olan YKS de ayrı bir oturum olarak yapılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuru ücreti belirlendi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Sınavı’na girecek adaylar her oturum için 50’şer lira ödeyecek.

YKS HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

YKS sınavı, Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 23 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde, saat 10:15’te gerçekleşecek. Yabancı Dil Sınavı ise 24 Haziran 2018 tarihinde 15:45’te yapılacak.

FOTOĞRAF DETAYINA DİKKAT

Sınav merkezinin sisteminde 50 ayı geçmemiş fotoğrafı bulunanlar; internet üzerinden başvuru yapabilir. İlk defa sınava girecek olanlar ve sistemde fotoğraf 50 ayı geçmiş olanlar ise sınav başvuru merkezlerinden başvuru yapacaklar.

BAŞVURULAR İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

ÖSYM tarafından YKS ücretleri belirlendi. Üniversiteye girişte 23 Haziran 2018 Cumartesi günü uygulanacak birinci oturum olan TYT ve 24 Haziran 2018 Pazar günü uygulanacak AYT ile aynı gün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavı'na başvuru ücretinin 50'şer lira olduğu öğrenildi. Belirlenen yeni ücretlere göre TYT ile AYT olmak üzere iki oturuma girecek bir aday 100 lira ödeyecek. Ayrıca geç başvurular 75 TL ödenecek.

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç )

* Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)