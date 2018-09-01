Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? İşte üniversite kaydı için gereken belgeler…

Geçtiğimiz günlerde üniversite yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Hayallerine kavuşan adayları şimdi ise üniversite kaydı heyecanı sardı. Üniversite kaydı ne zaman yapılacak? Üniversite kaydı sırasında gereken belgeler neler? İşte üniversite kaydı yaptırmak isteyen adayların bilmesi gereken ayrıntılar...

Beklenen an geldi, hayallerine kavuşan binlerce öğrenci üniversite kaydını yaptıracak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri